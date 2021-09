Anche Lapo Elkann applaude l'EuroJuve: «Bel gioco, bravi!»

TORINO - Anche Lapo Elkann applaude la Juventus di Champions: «Testa bassa e tanto lavoro da fare, ma stasera bel gioco: bravi #FinoAllaFine». La squadra di Allegri, così duramente criticata per l'avvio disastroso in campionato, in Europa ritrova gioco e gol, abbatte gli errori e si impone 3-0 a Malmoe, in Svezia, ritrovando se stessa: Alex Sandro, Dybala, Morata a segno, ma potevano essere anche di più. Ora, come dice Lapo, sotto con il lavoro, perché c'è il Milan all'orizzonte e bisogna cominciare a risalire anche in Serie A.