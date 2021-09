Juve, Bonucci e compagni: "Guardiamo avanti, testa al Milan"

TORINO - "Tre punti, la strada è lunga, guardiamo avanti": è il commento di Leonardo Bonucci sui social network per festeggiare la vittoria della Juventus in Champions sul campo del Malmoe. "Tornare a vincere. Insieme. Da squadra. Avanti così" ha scritto invece Giorgio Chiellini, rimasto a riposo dopo le fatiche accumulate in campionato. Anche il portiere Wojciech Szczesny è tornato a pubblicare sul proprio profilo Instagram: "Grande inizio in Champions, avanti così". Per Danilo, invece, la concentrazione deve subito essere proiettata sul prossimo appuntamento: "Era fondamentale vincere per iniziare al meglio questa competizione, ora testa al campionato con la stessa fame e voglia di vincere" il messaggio del brasiliano. "Grande vittoria ragazzi" ha scritto Paulo Dybala, autore del secondo gol contro gli svedesi.