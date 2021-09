Juventus, il rosso di 210 milioni sul bilancio: ecco il perché e cosa succederà ora

Perché la Juventus ha fatto registrare un passivo così pesante (209,9 milioni di euro) nel bilancio 2020-21? Ci sono due ragioni fondamentali. Prima: i ricavi sono stati falciati dal Covid, passando da 573,4 a 480,7 (-92,7), i costi non sono diminuiti (da 414,1 a 449,3) anzi sono aumentati di 35,2 perché quello principale, ovvero gli ingaggi, non è sceso (da 259 a 298, cioè 39 in più). E questo crea uno sbilancio importante. Seconda: quest'anno la Juventus non ha voluto ricorrere alle plusvalenze per arginare le perdite (scelta che era stata adottata, in modo massiccio, nell'esercizio 2019-20, per esempio con oltre 170 milioni di plusvalenze). Questo perché operazioni come Arthur-Pjanic possono dare un beneficio momentaneo con la plusvalenza della cessione, ma il contestuale acquisto finisce per appesantire i bilanci successivi con l'onere dell'ammortamento: un circolo vizioso che la Juventus ha bruscamente interrotto quest'estate. E questo ha inevitabilmente aumentato il passivo.

Questo passivo è frutto di operazioni come, per esempio, Ronaldo? L'effetto Covid ha reso molto complicato giudicare obiettivamente un'operazione come quella di Ronaldo che è arrivata al culmine di una fase espansiva della Juventus, come passaggio chiave di un piano di diffusione del brand a livello mondiale. Un piano che si è realizzato da un lato (passare da 10 milioni a 52 milioni su Instagram ha un significato commerciale importante), ma che dall'altro è diventano molto meno sostenibile con diciotto mesi di stadi vuoti. Ronaldo a parte, è indubbio che, dal 2016 in poi, la Juventus abbia adottato una politica dispendiosa sul mercato: acquistare giocatori "pronti", quindi con ingaggi costosi e per età scarsamente rivendibili. Provare a vincere la Champions e scommettere sulla crescita guidavano questa politica che, tuttavia, ha fatto crescere in modo massiccio i costi. Gli onerosi finali di storie come Higuain, Matuidi, Khedira, Mandzukic hanno rappresentato pesanti zavorre sui conti juventini degli ultimi anni. Oggi il monteingaggi è di 298 milioni che insieme ai 37 di oneri (per lo più procuratori) mangia il 80% dei ricavi, se l'obiettivo è la sostenibilità totale, i ricavi devono salire ad almeno 550 milioni oppure se i ricavi dovessero tornare ai 450 milioni prepandemia i costi devono scendere di almeno il 10/15%.

Ma il Covid è stato davvero così pesante sui conti? Devastante. Perché non solo ha letteralmente azzerato alcune voci legate alla vita dello stadio (non solo l'indotto quindi, ma anche l'indotto commerciale), ma perché ha portato una crisi profonda nel calcio europeo, impoverendo il mercato che poteva, con cessioni mirate, generare ricavi. Uno sguardo ai conti di molti club europei è indicativo: da non sottovalutare il -100 dello United, che pure vive nella felice isola della Premier dove i diritti tv valgono il quadruplo che in Italia; così come il -400 del Barcellona. Solo per parlare di bilanci delle big: la crisi ha colpito duro anche le medio-piccole europee. Ci sono delle buone notizie dal bilancio juventino? Sì, qualcuna c'è. Il settore commerciale non ha subito danni dalla pandemia. Gli sponsor non sono scappati e c'è anche chi ha rinnovato il contratto in leggero rialzo, come Jeep (passata da 42 milioni a 45). E ha retto il merchandising, spostandosi dai negozi fisici (chiusi durante molti degli ultimi dodici mesi e comunque meno frequentati per ovvie ragioni) all'e-commerce, che ha fatto registrare un prevedibile, ma non scontato, aumento. Il marchio Juventus, insomma, continua ad avere un suo valore ed è un valore importante. Ora viene il difficile, dopo un decennio di successi strepitosi e 19 trofei conquistati, mantenere quel valore è una scommessa difficile, ma vitale per il club.