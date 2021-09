TORINO - "Nei momenti difficili non c'è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!! Sempre FINO ALLA FINE". Così Paulo Dybala su Instagram dopo il pareggio della Juventus contro il Milan nella quarta giornata del campionato di Serie A. La formazione guidata da Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la vittoria in questo inizio di campionato ed è impegnata sul campo dello Spezia nel turno infrasettimanale.