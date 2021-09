Juve in campo, nel mirino c'è la Sampdoria

TORINO - Per la Juve non c'è tempo per riposare dopo il tanto desiderato primo successo in campionato centrato ieri con lo Spezia (3-2). Alla Continassa i bianconeri hanno subito ripreso gli allenamenti in vista della sfida alla Sampdoria di domenica 26 settembre (ore 12:30, Allianz Stadium) con un lavoro di scarico per chi è sceso in campo al Picco, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni con sfide sulle conclusioni e partitella finale. Domani, venerdì, la Juve sosterrà un'altra seduta di allenamento mattutina.