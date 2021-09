Juve, Allegri: "Dybala e Morata ko, fuori con Chelsea e Torino"

TORINO - "Diciamo che la fase difensiva la squadra l'ha fatta bene, poi abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita e ci siamo fatti prendere a campo aperto e può capitare. Bisognava fare dei gol prima, chiudere la partita prima, abbiamo avuto l'occasione del 4-1 con Bentancur. ma siamo contenti perchè abbiamo fatto la prima vittoria in casa, la seconda di seguito e ora ci prepariamo con serenità e tranquillità per la partita col Chelsea" ha dichiarato Allegri a Sky Sport dopo la vittoria della Juve in casa contro la Sampdoria .

Le parole di Allegri dopo la Samp

Allegri ha poi aggiunto: "Ho messo dentro Chiellini e Ramsey... Ramsey perchè Locatelli e Bentancur erano un po' stanchi e avevo bisogno di un altro palleggiatore a metà campo, poi con la difesa a tre dovevamo dare più pressione, avevamo uno in più dietro a giocare la palla, avevamo più ampiezza con uno dei quinti. Non abbiamo preso gol perchè avevamo la difesa a tre, ma perchè abbiamo perso la palla in uscita e siamo tutti scappati e lì poi sono stati molto bravi loro.Non so cosa sia successo negli anni in cui non c'ero io, so che adesso stiamo lavorando bene, so che oggi era una partita che dopo 20 minuti dovevamo stare 3-0. Questo è un dato di fatto, La squadra ha creato molto di più delle altre partite, già a La Spezia avevamo creato molte volte in porta. E' normale che dopo 20 minuti vai sul 3-0 e la partita può essere chiusa, quindi i cambi li fai un po' prima, dai un po' più di respiro. giocando ogni tre giorni energie mentali ne sprechiamo parecchie, non avevamo mai vinto in casa, avevamo vinto con sofferenza con lo Spezia, quindi questo è un momento che va superato. Ci saranno prestazioni nei novanta minuti sicuramente diverse, però non possiamo pensare che la Juventus domini per 90 minuti, ci sono momenti in cui devi difendere e la squadra ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo preso il tiro prima del calcio d'angolo e nel secondo tempo il gol, non è che abbiamo subito tiri in porta, grosse cose, nonostante la Samp sia una buona squadra".

Allegri su clean sheet e marcature

"In passato la Juve non prendeva mai gol così? A parte che il clean sheet difficilmente appartengono ormai alle partite di calcio perchè finiscono tutte 2-2, 3-2...non pensavo. Su questo bisogna lavorare per cercare di non subire gol. In questo momento al primo calcio d'angolo prendiamo gol. Ci sono state due disattenzioni nella marcatura e su questo bisogna stare più attenti e bisogna lavorarci di più. Marcatura a uomo o a zona? A uomo, Alex Sandro doveva marcare il difensore centrale loro, l'ha perso, ma l'aveva già perso prima del calcio d'angolo. Bonucci ha capito che c'era il pericolo ed è andato a prenderlo, ma lì Alex ha perso la marcatura. In questo momento paghiamo a caro prezzo... era importante vincere" ha detto il tecnico della Juve.