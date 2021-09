Juve, la gioia di Locatelli: "Fondamentale vincere"

TORINO - La Juventus porta a casa la seconda vittoria in campionato superando per 3-2 la Sampdoria grazie anche al gol di Manuel Locatelli. Il giocatore bianconero ha commentato ai microfoni di Dazn il prezioso successo: "Siamo tutti responsabili, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e ci diamo una mano. Bisognava vincere e abbiamo vinto! Dentro lo spogliatoio ci diciamo cose che restano lì e seguiamo il mister. Era fondamentale vincere, continuiamo così e alziamo la nostra posizione in classifica".