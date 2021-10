TORINO - Esordio con la maglia della Juventus per Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano ha esordito con la maglia bianconera in occasione del derby vinto contro il Torino. "L'inizio del sogno! ??Non ho parole per descrivere questa sensazione, spero che questi siano i primi di tanti minuti con questa maglia" ha scritto su Instagram Kaio Jorge per commentare il debutto con la Juve.