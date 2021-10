Donadoni: "Scudetto? Juve tornerà in corsa"

TORINO - Roberto Donadoni, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai RadioUno, ha parlato degli insulti razzisti rivolti ieri da alcuni tifosi della Fiorentina ai giocatori di colore del Napoli, in primis Koulibaly: "L'atteggiamento non è molto diverso, oggi però si è più attenti. Accadimenti di questo tipo non fanno onore a nessuno ma bisogna valutare bene le cose, a volte si esagera in un senso o nell'altro. Oggi assistere a queste situazioni sembra un paradosso: la società di oggi non ammette più differenze e questi idioti fanno ridere, sono puerili". L'ex ct della Nazionale si è poi concentrato sul campionato italiano e su un Milan che ha dato una grande prova di forza contro l'Atalanta a Bergamo: "Il Milan ha dimostrato carattere oltre a qualità, l'Atalanta è una squadra collaudata che mette la fisicità in primo piano, oltre alle sue dote tecniche, e i rossoneri non sono stati da meno: vincere una partita così non era semplice ed hanno sfruttato al meglio le loro capacità".