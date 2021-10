Juve, sabato amichevole con l'Alessandria al JTC

Il club bianconero ha organizzato un test nel suo centro sportivo per prepararsi in vista del ritorno in campo dopo la sosta

07 . 10 . 2021 15:45 juveAlessandria

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale