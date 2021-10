Pjanic alla Continassa, tifosi impazziti: "Torni alla Juve?"

TORINO - È bastata una visita di cortesia alla Continassa per scatenare la fantasia dei tifosi della Juventus. Miralem Pjanic, infatti, ex centrocampista bianconero ceduto nell'estate del 2021 al Barcellona in uno scambio che ha portato in Piemonte Arthur, e passato al termine della scorsa sessione di calciomercato al Besiktas, a Torino per assistere alla seconda semifinale di Nations League tra Francia e Belgio, si è recato al JTC per un rapido saluto ad Allegri, staff e i calciatori non partiti in ritiro con le rispettive nazionali.