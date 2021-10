Juve in campo: alla Continassa rientrano i giocatori dalle nazionali

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri continua a prepararsi per la sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Roma. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, i bianconeri sono scesi nuovamente in campo dopo due giorni di stop. Grande attenzione sulle esercitazioni tecniche individuali per ruolo e su situazioni per lo sviluppo della manovra avanzata. Sorride Allegri, con i giocatori che sono finalmente tornati dai loro impegni con le nazionali: alla Continassa sono rientrati tutti gli azzurri, Kulusevski, de Ligt, Szczesny e Ramsey. La preparazione della Juve continuerà anche domani.