Juve, De Ligt out con vista Zenit: le condizioni

TORINO - Il tempo di archiviare la vittoria nel big-match con la Roma ed è già ora di Champions League , seconda delle sette partite indicate da Massimiliano Allegri come il ciclo decisivo per capire come sarà la stagione della Juventus . Mercoledì sera c’è la trasferta nella San Pietroburgo di uno Zenit ammaccato in campionato (sabato è arrivata la seconda sconfitta, in casa del non trascendentale Arsenal Tula), ma assai vivo in Europa , dove alla seconda giornata ha travolto 4-0 il Malmoe . Qui la Juventus vuole continuare il cammino avviato in maniera eccellente, con i sei punti raccolti tra la vittoria al debutto in Svezia e quella sul Chelsea in casa. Serve un risultato positivo, con l’obiettivo di riuscire a concludere in anticipo la pratica ottavi di finale.

Juve in difesa

Allegri presenterà sicuramente una Juventus differente da quella proposta ieri sera all’Allianz Stadium. Sulla fascia sinistra appare naturale il ritorno di Alex Sandro in difesa: rientrato in tempo dalla trasferta per le qualificazioni mondiali - comunque a poche ore dalla partita contro i giallorossi - il brasiliano è stato tenuto in panchina dal tecnico per fare posto a Mattia De Sciglio (autore del cross dell’1-0). È poi entrato a 2’ dalla fine, a San Pietroburgo è atteso il suo ritorno dall’inizio. Un discorso che vale, con le differenze del caso, anche per Matthijs De Ligt. L’olandese ieri non è entrato nell’elenco dei convocati per un affaticamento muscolare accusato nella rifinitura. Allegri ha preferito tenerlo completamente a riposo per evitare rischi, mandando in campo come centrali Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. La situazione di De Ligt verrà monitorata in queste ore, se non ci saranno ulteriori controindicazioni dovremmo vederlo contro lo Zenit, e sarebbe la terza maglia da titolare consecutiva in Europa.