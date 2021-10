Juve, De Sciglio: "Critiche? So quello che valgo"

SAN PIETROBURGO - "Festeggiare così il compleanno è il modo migliore, principalmente per la vittoria. Fare tre su tre in Champions è un grandissimo passo verso gli ottavi. Ora testa a domenica per il campionato, e poi penseremo alla qualificazione in casa con lo Zenit". Sono le parole di Mattia De Sciglio ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria della Juventus per 1-0 contro lo Zenit, firmata da un gol di Kulusevski proprio su un suo assist.