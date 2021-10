Inter-Juve, Allegri: "Loro favoriti per lo scudetto. Dybala a disposizione"

TORINO - Sale l'attesa per il big match in programma domani alle 20.45 al Meazza tra Inter e Juve. I bianconeri, che in settimana hanno battuto lo Zenit (1-0, gol di Kulusevski) nel terzo turno della fase a gironi di Champions League, salendo così a nove punti nel Gruppo H dopo tre giornate, si rituffano nel campionato e sfidano i nerazzurri di Simone Inzaghi. Chiesa e compagni vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva per cercare di recuperare terreno dalle prime della classe. Di fronte ci sarà un'Inter che deve riscattare il ko di sabato in casa della Lazio, prima sconfitta stagionale in Serie A per i campioni d'Italia in carica. Inter-Juve non è mai una partita come le altre per le due squadre e per i tifosi. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha presentato così nella conferenza stampa della vigilia il match di domenica sera.

Come arriva la squadra alla sfida con l’Inter?

“Lo vediamo domani sera, tutto dipende dalla partita che giocheremo. Sarà una bellissima serata soprattutto perché ci saranno attorno ai 60mila spettatori, tante aspettative da parte di tutti. Sarà una bella partita fra due squadre importanti, l'Inter secondo me è ancora la favorita per vincere lo scudetto. Un test importante contro una squadra forte”.

Domani è decisiva?

“Secondo me no, permetterebbe a noi di allungare la striscia di risultati. Ai fini della classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita vinciamo o perdiamo il campionato”.

Dybala giocherà?

“Sarà a disposizione, sta bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Siamo quasi al completo come disponibilità, è importante perché ho bisogno di tutti come successo in Russia dove chi è entrato è stato decisivo”.

Sarà importante vedere Chiellini in campo? Chiesa deve riposare?

“La formazione devo ancora deciderla. Forse neanche oggi deciderò, lo farò veramente domani mattina. Chiesa anche l’altro giorno ha fatto una buona partita, Chiellini è pronto per giocare, Bonucci, De Ligt e Rugani stanno bene. Quando De Ligt sarà pronto per giocare nel centrodestra dei tre potranno giocare anche te difensori, per ora giocano in due”.

Juve, la difesa c'è. Ecco chi deve incidere di più

Andate in difficoltà quando dovete fare la partita?

"Non è che la Juve è più a suo agio quando non deve fare la partita. Noi in certi momenti sbagliamo alcune cose, bisogna attivare sempre la testa. In allenamento tutti devono lavorare per non sbagliare neanche una palla, ma è impossibile che non si sbagli mai. Noi però bisogna lavorare per questo e ci sono dei momenti in cui facciamo errori che non vanno fatti”.

È stato vicino all’Inter?

"In due anni è passata tanto acqua sotto ai ponti, mi hanno messo vicino a uno e vicino all’altro. Sono contento di stare alla Juve”.