Inter-Juve, Dybala: "È arrivato il mio momento, sarò leader"

MILANO - "Per come si era messa la partita è un punto molto importante, noi giochiamo sempre per vincere ma oggi l’Inter ha giocato molto bene a calcio. Dobbiamo migliorare la fase offensiva, se giochiamo solo per vincere di un gol non basterà. Dipende dalla partita però, se possiamo vincere 1-0 va bene così, anche se noi giochiamo per segnare tanto". Dybala analizza così a Dazn il pareggio acciuffato nel finale dalla Juve contro l'Inter grazie a un suo rigore. Poi aggiunge: "Voglio aiutare i miei compagni e fare il meglio per me e i tifosi, stare fuori non mi piace, ultimamente ho avuto tanti infortuni ed è brutto uscire perché faccio di tutto per stare bene. Io leader oggi e nel futuro? Dopo tanti anni qui, imparando dai più grandi e dai leader, che per fortuna ne ho avuti tanti, uno cresce e cerca di aiutare i giovani e i nuovi. È arrivato il mio momento, faccio il meglio per la squadra".