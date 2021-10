Inter-Juve: cosa è successo alla spalla di Bernardeschi dopo il contatto con Darmian

MILANO - Federico Bernardeschi ha subito una sublussazione della spalla. E' il minuto al 14' quando scappa sulla sinistra e viene a contatto con Darmian. Non sembra un contatto violento, ma la dinamica fa sì che all'azzurro "esca la spalla" dalla sede naturale. Ecco perché cade subito a terra dolorante. La spalla rientra prima che intervengano i dottori, che arrivano subito. Quando lo staff medico lo cura, tuttavia, la spalla è già al suo posto, ma il dolore è fortissimo. I medici curano con il ghiaccio sintetico e quando Bernardeschi può alzarsi lo accompagnano a bordo campo, nel frattempo Allegri si è reso conto della gravità della situazione ha preparato la sostituzione con Bentancur. A quel punto si verifica l'equivoco fra i due: perché Bernardeschi, anche per l'effetto del ghiaccio, si sente meglio, chiede un minuto prima di effettuare il cambio, perché potrebbe farcela. Un minuto che costa il gol di Dzeko, che coglie la Juventus in dieci e, forse, piazzata male dal punto di vista difensiva.