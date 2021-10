Allegri non molla: “Scudetto? Il campionato è ancora lungo”

Il Sassuolo fa l’impresa allo Stadium di Torino e allontana ancora di più la Juve dalla vetta della classifica, adesso distante di ben 13 punti. “Abbiamo perso ordine, non bisognava assolutamente prendere il gol del 2-1 - le parole di Allegri a Dazn - Bisognava giocare con più lucidità, ci sono partite che non si possono perdere. Dobbiamo giocare in un certo modo ed essere più attenti. Scudetto? In questo momento dobbiamo solo lavorare sugli errori e sulla gestione delle partite, il campionato è lungo. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, poi se non concretizzi diventa tutto più difficile. Non deve capitare assolutamente una gestione come quella degli ultimi minuti, siamo diventati nevrotici e l’inerzia della partita era a nostro favore”.