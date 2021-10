Juve, De Sciglio non si arrende: "Lavoro per tornare al più presto"

TORINO - “Una serata sfortunata per me e per la squadra. Dispiace non poter tornare subito in campo per aiutare i miei compagni, ma farò tutto il possibile perché ciò avvenga in tempi rapidi”. Uscito in lacrime al 13' di Juventus-Sassuolo ed effettuati gli esami medici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra da rivalutare tra dieci giorni, il terzino bianconero Mattia De Sciglio rivolge un pensiero ai tifosi dopo il clamoroso ko all'Allianz Stadium.