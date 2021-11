La Juve compie 124 anni: Signora, auguri amari

TORINO - Ci sono stati compleanni migliori e in fondo, anche se a quel tempo nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto, la stessa ricorrenza del 2015 - legata alla rimonta scudetto del campionato 2015-16 - visse della luce piena proiettata dal colpo di natiche di Juan Cuadrado nel derby del 31 ottobre. Ebbene, quella Juve aveva gli stessi punti (15) della Juve di oggi, ma fu protagonista di una risalita pazzesca fino al tricolore. Oggi è tutto diverso. Oggi c’è una Juventus che si trasferisce al J Hotel per vivere lì cinque giorni di ritiro dopo la quarta sconfitta subita in 11 partite di Serie A. Non il massimo, nulla che però impedisca di fare tanti auguri alla Vecchia Signora, che compie 124 anni. Se ci si dimenticasse della bruttissima partenza, verrebbe da dire che li porti benissimo. Però è comprensibile che nessun tifoso bianconero dotato di un sano realismo abbia voglia di fare festa.

Poi è chiaro che il momento vissuto dalla Juve sia qualcosa di molto serio, ma quando scocca il 1° novembre è il caso di non dimenticarsi di lanciare comunque un... segnale. Che sia un post sui social, una news sul sito del club, una semplice emoji di buon augurio, resta una data da non dimenticare. Massimiliano Allegri e il suo gruppo di lavoro penseranno a come far svoltare un’annata tendente al drammatico e intanto, per l’immediato, cercheranno di farsi il regalo più bello assicurandosi gli ottavi di Champions domani sera, con buona pace dello Zenit.

È la festa della squadra italiana più gloriosa e di una delle più importanti e seguite nel mondo. Di un club fondato nel 1897 su iniziativa di un gruppo di studenti del liceo classico Massimo D’Azeglio e che solevano riunirsi su una panchina in corso Re Umberto, con l’officina dei fratelli Eugenio ed Enrico Canfari prima sede sociale. Di una società capace di conquistare 38 scudetti, due Champions League, due Supercoppe europee, due Coppe intercontinentali, tre edizioni della Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, 14 Coppe Italia e 9 Supercoppe di Lega. E sempre con lo sguardo rivolto al futuro, perché lo ammettono tutti coloro che sono passati per la Juventus e hanno lasciato un segno più o meno concreto nella storia bianconera: godersi il giusto i successi e pensare subito al prossimo non è un banale modo di dire, nel club funziona davvero così, ai piani alti e bassi, dietro la scrivania e in campo fino all’ultimo magazziniere in servizio permanente effettivo. Lavoro duro e abnegazione massima per vincere, vincere e ancora vincere. Ricominciando dal J Hotel, dove oggi si ricorda il compleanno del club in silenzio. Come Allegri comanda.