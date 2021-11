Juve, Locatelli: "Siamo uomini forti, la reazione c'è stata"

TORINO - Il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro vinto dai bianconeri in Champions League contro lo Zenit: "In queste parite più che giocatori forti servono uomini forti e oggi c'è stata la reazione. C'è un gruppo di bravi ragazzi e ci stiamo unendo tantissimo, questo è solo un bene e dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo giocato veramente bene e dobbiamo continuare su questa linea prendendo fiducia dopo questa partita. Dobbiamo seguire quello che ci dice il mister e continuare a dare tutto come abbiamo fatto stasera. Quando facciamo certe partite in campionato sicuramente vuol dire che dobbiamo dare di più, siamo i primi a saperlo. E' inaccettabile che la Juve sia in questa posizione di classifica, lo sappiamo per primi noi. Stiamo dando tutto per questa maglia e questi tifosi che se lo meritano. Avere tutti questi giocatori offensivi? Cambia che questa sera ci hanno fatto vincere la partita. Poi è normale che tutti si devono sacrificare ed è quello che stanno facendo. Quando giochi con calciatori forti tutto diventa più facile".