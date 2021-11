Juve, Allegri: "Dybala eccelso, per premio giorno libero ai giocatori"

TORINO - Massimiliano Allegri tira un bel sospiro di sollievo per bella prestazione della sua Juve, che ha battuto 4-2 lo Zenit San Pietroburgo e si è aritmeticamente qualificata per gli ottavi finale di Champions League. L'allenatore bianconero però vuole maggiore attenzione, quella che non c'è stata nel finale di match, quando i russi sono andati a segno per la seconda volta: "Non avevo grossi dubbi sulla prestazione della squadra, che aveva fatto anche un'ottima prestazione col Sassuolo - dice Allegri a Canale 5 - anche col Verona a parte i primi 10 minuti abbiamo avuto una buona reazione. Stasera abbiamo giocato bene tecnicamente, dato intensità. Poi bisogna migliorare, perché gli ultimi cinque minuti sono l'emblema di questa squadra. Sul 4-1 abbiamo fatto quattro contropiedi che non abbiam chiuso e alla fine abbiam preso gol. È una questione di gestione della partita. Non puoi mettere a rischio di prendere un gol, che è sempre brutto. Era sempre nell'aria, ma la palla a un certo punto devi tenerla e finire con la palla tra i piedi".