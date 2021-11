Juve-Fiorentina: Chiesa e Bernardeschi, gli ex per sfondare sulle ali

TORINO- Aaron Ramsey è tornato a lavorare in gruppo ieri mattina, ma aver smaltito l’affaticamento muscolare ed essersi aggregato ai compagni non è sinonimo per il gallese di una maglia da titolare domani contro la Fiorentina . Anzi, Massimiliano Allegri sta pensando se confermare in blocco il centrocampo schierato contro lo Zenit , martedì in Champions, con Federico Chiesa sulla destra, Weston McKennie e Manuel Locatelli al centro e Federico Bernardeschi sulla corsia mancina . Una linea mediana che ha retto l’urto dei russi ed è stata propositiva, con ritmo e verticalizzazioni, a differenza di quanto accaduto a Verona. Li insidiano Arthur (in ballottaggio con lo statunitense) e Adrien Rabiot (convocato dal ct della Francia Didier Deschamps), che potrebbe sfilare la maglia a Bernardeschi . Molto dipenderà da come recupereranno le energie dopo il dispendio in Champions.

Juve, coppia Chiesa-Bernardeschi

Ma proprio il martedì di Coppa ha confermato come la coppia Chiesa e Bernardeschi, seppure con peculiarità diverse, abbia fatto volare la Juventus sulle fasce. In comune hanno il ruolo, il passato viola, il salto di qualità in bianconero e la vittoria dell’Europeo, differenti invece sono le caratteristiche tecniche: Chiesa è più verticale, punta l’avversario e la porta, peccando talvolta di egoismo e di testardaggine nel voler provare tutto da solo a sfondare e andare al tiro; Bernardeschi è meno legato alla fascia, quando può si accentra e non a caso Allegri in passato aveva detto di volerlo testare come mezzala. Insieme hanno giocato poco, appena sei partite dal primo minuto. E in alcune sfide, vedi con il Chelsea o nel derby, non sempre hanno cavalcato la fascia ma sono stati utilizzati da centravanti o seconda punta.

Juve, contro la Fiorentina Kaio Jorge insidia Morata

A proposito di attacco, anche contro i viola dovrebbero essere confermati Paulo Dybala, mattatore di Champions, con Alvaro Morata: incalza la candidatura da titolare di Kaio Jorge, che è più riposato perché non è nelle liste Uefa e quindi non gioca la Champions, ma sembra ancora un po’ prematura la partenza dal primo minuto del brasiliano, mentre Moise Kean, il quarto attaccante di ruolo, non ha ancora del tutto superato l’affaticamento muscolare che lo ha fermato due settimane fa. Nei suoi confronti c’è prudenza: inutile rischiarlo nell’ultima gara prima della pausa. Contro la Fiorentina torna invece Juan Cuadrado, che Allegri ha tenuto a riposo nel martedì di Champions: il colombiano, convocato dalla sua Nazionale, aveva infatti bisogno di un turno di riposo per rifiatare dopo la pessima prova di Verona. Non rientra invece Mattia De Sciglio, ma il suo recupero dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra (si è infortunato il 27 ottobre nella sfida contro il Sassuolo) sta procedendo a gonfie vele tant’è che il terzino potrebbe essere a disposizione di Allegri già alla ripresa del campionato, nella trasferta di sabato 20 novembre all’Olimpico di Roma contro la Lazio.