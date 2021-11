Juve, dramma Peeters: soffre di neuropatia e starà fuori a tempo indeterminato

Non arrivano buone notizie per la Juventus . Douda Peeters , centrocampista dell' Under23 , quest'anno in prestito allo Standard Liegi dovrà stare lontano dal campo per un periodo indeterminato . Con una nota sul proprio sito, il club belga ha comunicato che al classe '99 è stata diagnosticata una neuropatia : si tratta un’alterazione dei nervi periferici che causa anomalie sensoriali e difficoltà motorie. A causa di questo disturbo , il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo forzato: le sue condizioni di salute verranno monitorate dallo staff medico.

Peeters, dall'Under 23 all'esordio con Sarri

Douda Peeters, arrivato alla Juve nel 2019, ha collezionato 44 presenze in Serie C con l'Under 23. Le sue qualità hanno impressionato prima Sarri che lo ha fatto esordire in prima squadra nella stagione 19-20 durante una sfida di campionato contro il Cagliari e poi anche Andrea Pirlo che lo ha convocato più volte durante la scorsa stagione. Poi la scelta del club bianconero di mandarlo in prestito per aumentare ancor di più il suo processo di crescita.