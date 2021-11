TORINO - Massimiliano Allegri tornerà a lavoro solo mercoledì pomeriggio, dopo tre giorni di riposo. Il tecnico bianconero ha concesso un po' di libertà ai giocatori che non dovranno rispondere alle convocazioni delle varie nazionali, dando appuntamento ai pochi calciatori che rimarranno a sua disposizione alla Continassa per il prossimo 10 novembre. Da quella data inizieranno dieci giorni di lavoro per arrivare al meglio alla sfida in casa della Lazio.