Juve, la lista per il centrocampo: Ramsey resta la chiave

Aaron Ramsey rimane sempre una chiave importante per le operazioni in entrata della Juventus: una cessione del gallese libererebbe un posto e, soprattutto, risorse importanti nella ricerca di nuovi elementi con cui migliorare la squadra di Massimiliano Allegri. In Inghilterra sono sempre attenti sui movimenti del gallese, che aveva salutato la Premier League nel 2019 congedandosi dall’Arsenal a parametro zero. Oggi vengono segnalati su Ramsey almeno due club: uno è l’Everton, che con i bianconeri è abituato a fare affari (Moise Kean, andata e ritorno, con prestito con obbligo alla Juventus), l’altro è il Newcastle, alla ricerca di un rilancio in classifica dopo essere stato acquistato dal potentissimo Fondo per gli investimenti pubblici del principe saudita Mohammed Bin Salman.