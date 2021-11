Juve in apprensione: Dybala e Bentancur ko in Uruguay-Argentina

Brutte notizia in casa Juve: durante il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Uruguay e Argentina, Dybala e Bentancur sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio. La Joya, tornato titolo con l'Albiceleste a distanza di due anni - l'ultima volta era il 18 novembre 2019, proprio contro l'Uruguay - dopo aver servito l'assist per il gol di Di Maria al 7' che ha deciso la sfida, ha rimediato un problema muscolare e non è rientrato dopo l'intervallo lasciando il posto all'interista Correa. Per il centrocampista uruguagio, invece, brutta botta al ginocchio dopo aver tentato, riuscendoci, di fermare il Tucu. Le condizioni dei due calciatori bianconeri saranno da monitorare nelle prossime ore, ma intanto monta l'apprensione in casa bianconera.