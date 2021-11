Juve al lavoro per la Lazio: Bernardeschi out almeno 10 giorni

TORINO - Dopo due giorni di stop, la Juve di Allegri è tornata ad allenarsi in vista della lunga full-immersion che i bianconeri affronteranno fino a fine anno. Il prossimo impegno della Juve è in programma sabato, a Roma, contro la Lazio. Il gruppo bianconero si è allenato nel pomeriggio alla Continassa, concentrandosi su possessi palla per la costruzione dell’azione ed esercitazioni sulle varie situazioni di gioco. Sono anche iniziati i rientri dei primi Nazionali. Domani si torna in campo al pomeriggio.