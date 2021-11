Juve, per gennaio è derby tra Koné e Zakaria: ma prima le cessioni

Il Borussia-Park non sarà un teatro dei sogni come Old Trafford, la casa del Manchester United, ma negli ultimi tempi va parecchio di moda in casa Juventus. L’attenzione dei dirigenti bianconeri per il Borussia Monchengladbach è tutt’altro che disinteressata. Nell’innovativo impianto tedesco ogni settimana sono protagonisti due dei centrocampisti segnati in rosso nella lista dell’uomo mercato Federico Cherubini in vista del mercato gennaio. Uno è il 24enne svizzero Denis Zakaria e l’altro è il 20enne francese Kouadio Koné. Entrambi mediani, anche se con caratteristiche diverse, spesso in campo anche in coppia. Zakaria è più esperto e, soprattutto, ha il contratto che scade a giugno. In estate l’ex Young Boys sarà svincolato, ma già in inverno potrebbe bastare un indennizzo sotto forma di bonus per ottenere il via libera del Gladbach.