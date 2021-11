Lazio-Juve, Allegri: "Dybala? Serve prudenza". E che stoccata a Sarri!

TORINO - "Oggi Dybala proverà a fare allenamento. C'è la sua voglia di esserci ma dobbiamo essere prudenti perchè abbiamo tante partite nel prossimo periodo" ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato della Juventus sul campo della Lazio. Il tecnico bianconero ha aggiunto: "Ho visto solo i giocatori europei perchè i sudamericani sono arrivati in ritardo ieri. Valutiamo oggi chi sarà in condizione di venire a Roma".