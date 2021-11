Juve, Danilo dopo l'infortunio: "Spero di tornare presto"

TORINO - "Complimenti per la vittoria, 3 punti fondamentali! Grazie per tutti i messaggi di supporto che sto ricevendo da ieri. Domani farò tutti gli esami e ne sapremo di più! Spero di poter tornare presto". Questo il messaggio condiviso su Instagram da Danilo, esterno brasiliano della Juventus, uscito malconcio dopo 15' nel match vinto dai bianconeri contro la Lazio. Si teme uno stiramento all'adduttore, che costringerebbe il brasiliano a fermarsi non solo per la trasferta di Champions di martedì contro il Chelsea, ma anche per i prossimi impegni di campionato.