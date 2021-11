Danilo pensa già al rientro: "Non molliamo mai. Forza Juve!"

Gli esami ai quali si è sottoposto Danilo nelle scorse ore dopo l'infortunio rimediato nel match di campionato contro la Lazio hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Una brutta notizia in casa Juve, che dovrà fare a meno del calciatore brasiliano per circa due mesi. La partita dell'ex Real Madrid e Manchester City contro i biancocelesti è durata appena 15' minuti. Poi l'uscita in barella e l'ingresso in campo di Kulusevski al suo posto.

Juve, il messaggio di Danilo sui social

Una brutta tegola per Massimiliano Allegri. Danilo, però, pensa già al rientro e attraverso un post sui social lancia un messaggio alla società e ai tifosi della Vecchia Signora: "Purtroppo starò fuori per qualche settimana. Le lacrime alla fine della partita erano di dolore ma anche di tristezza perchè ero sicuro di dover saltare le prossime partite che saranno importanti per noi - commenta Danilo -. Posso solo continuare ad essere uno di voi e sostenere i miei compagni di squadra come sempre! Nel frattempo farò di tutto per essere disponibile il prima possibile. Non molliamo mai! Forza Juve!".

