Cassano: "Se io fossi un tifoso della Juve mi preoccuperei"

TORINO - Antonio Cassano ancora contro la Juventus. L'ex calciatore è intervenuto come di consueto alla Bobo TV su Twitch e, commentando la prestazione dei bianconeri sul campo della Lazio, ha dichiarato: "Avevamo anticipato tre mesi fa quello che la squadra di Allegri sta facendo ora. Se io fossi un tifoso della Juve mi preoccuperei, giocano tutti in difesa e in contropiede. La Juve vincerà le partite perché è molto più forte di quasi tutte le formazioni di Serie A, ma la cosa brutta e grave è il modo in cui arrivano le vittorie, in contropiede. È una squadra da non seguire".