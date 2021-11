Juve, Cuadrado: "Dobbiamo imparare dai nostri errori. Con l'Atalanta sarà una finale"

LONDRA - "Hanno giocato molto meglio che all’andata, noi dobbiamo imparare dagli errori e pensare a riscattarci: sabato c’è una finale da giocare". Sono le parole di Cuadrado dopo il 4-0 subito dalla Juventus contro il Chelsea. Il terzino bianconero ha analizzato così il crollo allo Stamford Bridge: "Sapevamo che era una partita difficile, eravamo qua per fare risultato ma non è stato così. Non toglie nulla al nostro percorso, eravamo imbattuti. Ora voltiamo pagina. Dobbiamo migliorare, questa competizione è molto difficile e lo sappiamo, ma siamo una grande squadra e proveremo ad essere al massimo per le partite importanti". Infine Cuadrado è tornato sulla partita di sabato contro l'Atalanta: "Vedrete una Juve con molta voglia. Questa sconfitta ci servirà per darci la carica".