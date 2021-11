Juve, Allegri: "Abbiamo mollato, ma eravamo già qualificati"

LONDRA (Gran Bretagna) - Massimiliano Allegri si lecca le ferite per la pesante sconfitta della Juve, superata per 4-0 dal Chelsea in Champions League. Il primo posto nel girone adesso è in mano ai campioni d'Europa, che sono a pari punti con i bianconeri, ma in vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti. L'allenatore della Juve però non infierisce sui suoi ragazzi: "Abbiamo fatto un bel primo tempo secondo me - dice Allegri a Sky - nel secondo loro hanno continuato con un'ottima pressione, noi abbiamo preso due gol alla leggera. Nei primi 45 minuti abbiamo concesso troppi calcio d'angolo, potevamo far meglio. Dispiace per i quattro gol presi, ma l'obiettivo è stato raggiunto".