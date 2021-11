Juve-Atalanta: la probabile formazione di Allegri

TORINO - Due indicazioni importanti, ieri, per Massimiliano Allegri sulla strada che porta al confronto con l’ Atalanta . Si sapeva che il tecnico della Juventus avrebbe potuto ritrovare Giorgio Chiellini , e così è stato. Il difensore si è allenato con il gruppo dove, in anticipo rispetto ai tempi preventivati, era presente anche Federico Bernardeschi (...)

Le scelte di Allegri per l'Atalanta

(...) Il rientro di Chiellini e Bernardeschi dà respiro alle scelte di Allegri, che ritroverà dal primo minuto anche Paulo Dybala (resta fuori Danilo, da verificare De Sciglio). La partita non si presenta semplice, vista la capacità atalantina di tenere ritmi alti, in stile Chelsea, e il tecnico potrebbe dare un turno di riposo a chi è apparso poco brillante a Londra: vedi Alex Sandro e Bentancur. Come sistema di gioco è tutto aperto, da una riproposizione della difesa a 3 (vista con la Lazio), al 4-3-3, fino alla conferma del 4-4-2, molto sfruttato ma non sempre efficace.