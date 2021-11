Salernitana-Juve 0-2: Allegri torna a vincere nel segno di Dybala e Morata

SALERNO - Più gol meno gioco, ma il paradosso Juve frutta tre punti e risana l'umore di squadra e ambiente. Più gol e meno gioco perché rispetto alla sconfitta contro l'Atalanta di sabato pomeriggio (quando i bianconeri avrebbero meritato almeno il pareggio), la Juventus è meno brillante e concede anche qualcosa in più agli avversari, ma in compenso è più concreta in attacco, segna tre gol, uno dei quali (segnato da Chiellini ) annullato per un millimetrico fuorigioco di Kean . Contro una Salernitana chiusa e aggressiva, sempre pronta a ripartire, è un segnale importante. Dichiarare risolti i problemi dell'attacco sarebbe estremamente prematuro, ma l'inversione di tendenza è comunque incoraggiante.

Prestazione solida

All'Arechi, dove la Juventus vince la sua prima partita della storia (prima un pareggio e una sconfitta, oltretutto senza neppure un gol segnato), gli uomini di Allegri costruiscono molte occasioni, ne sprecano più di quanto dovrebbero (soprattutto nei primi e negli ultimi venti minuti della gara), ma tirano di più del solito, sfruttando una serata brillantissima di Paulo Dybala, la solita eccellente prestazione di Cuadrado, una discreta prestazione di Kulusevski (autore dell'assist per il primo gol) e tanta solidità da parte di Chiellini, De Ligt, Bentancur, Bernardeschi. Non è una Juventus bellissima, non è una Juventus che può dirsi guarita, ma è una Juventus che trova la forza morale di trovare l'uscita dalla tempesta ed è un segnale eccellente per Allegri e, in fondo, anche per la società che sta giocando un'altra e più snervante partita sul fronte giudiziario.

Il risveglio

La Juventus attacca fin dall'inizio, sfiora il gol in un paio di occasioni e poi lo trova con Dybala al 21': lo scambio al limite dell'area con Kulusevski è fulmineo e il sinistro di Dybala è una delizia. Poi arriva il raddoppio di Chiellini, che raccoglie un rimpallo che nasce da una punizione di Cuadrado. Ma il Var pesca una spalla di Kean in fuorigioco e il gol viene annullato. Il mancato 2-0 sembra spegnere un po' la concentrazione della Juventus, che nella parte finale del primo tempo e quella iniziale del secondo soffre un po. La Salernitana prende anche un palo con Ranieri e quel rischio risveglia la Juventus. I bianconeri tornano ad attaccare e Bernardeschi pesca Morata (entrato al posto di Kean) con un assist geniale sotto porta: lo spagnolo con un tocco perfetto infila la palla in mezzo alle gambe del portiere per il 2-0 che chiude la partita. Negli ultimi venti minuti la Juventus chiude la Salernitana nella sua area, sbaglia molte occasioni e anche il rigore all'ultimo minuto, concesso per un fallo su Morata e lanciato alle stelle da Dybala, scivolato al momento del tiro.

Il ciclo

La Juventus, dunque, inizia bene il ciclo “abbordabile" che potrebbe risanare la classifica e rilanciare la squadra. Domenica c'è il Genoa, poi il Bologna e il Cagliari prima della sosta di Natale. Nove punti potrebbero modificare tante cose nel mondo bianconero, che per una sera gira nel verso giusto.