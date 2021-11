Chiellini: "La Juve mi ha dato tanto. Arrivato il momento di restituire"

SALERNO - Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto dai bianconeri contro la Salernitana: "Abbiamo fatto una buona partita. Sia ieri che oggi il mister ha usato le parole giuste per farci capire il momento e quello che bisogna fare. Alla fine in questo momento più che mai serve senso di responsabilità, non bisogna fare niente di straordinario, semplicemente le cose normali però con testa e consapevolezza del momento. Oggi la squadra ha giocato una buona partita con grande rispetto e umiltà perchè per la posizione in cui siamo non possiamo fare altrimenti e pensiamo di partita in partita. Adesso abbiamo qualche giorno e poi domenica un'altra partita importante. Ci sono momenti e momenti. Le parole che ha usato Allegri oggi mi hanno toccato particolarmente. La Juventus ha dato tanto a tutti, a me in primis. E ci sono momenti della vita in cui è giusto restituire. Questo è un momento in cui bisogna stare vicini a questo club e tutti insieme ne verremo fuori".