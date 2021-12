Juve, Allegri: "Vi spiego cosa è successo con Morata"

TORINO - Massimiliano Allegri sorride per il secondo successo consecutivo della sua Juventus, che supera 2-0 il Genoa dopo aver battuto in trasferta, con lo stesso punteggio, la Salernitana. L'allenatore bianconero festeggia la 250ª vittoria in panchina, la 150ª alla guida della Juve, che stasera ha anche sciupato molte occasioni da gol: "Sono contento - dice Allegri a Dazn - mi sono anche divertito nel vedere giocare la squadra , come è successo a Salerno, come era successo anche in altre partite, col Sassuolo stesso quando abbiamo perso. Però poi purtroppo contano i risultati. E' normale che a livello di percentuale realizzativa possiamo solo migliorare. Questo è un buon segnale. Stasera era importante vincere e farlo con questa testa e questa determinazione". Della corsa alla zona Champions dice: "Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina, le 4 davanti stanno andando molto bene e meritano le posizioni in cui sono. Da qui a fine stagione vedremo quello che accadrà, ci aspetta anche la Coppa Italia, passo dopo passo vediamo cosa succederà".

Allegri e il battibecco con Morata

L'allenatore bianconero getta acqua sul fuoco a proposito del battibecco con Morata, che non ha gradito la sostituzione nella ripresa: "Non avevo deciso di sostituirlo, è che poi ha preso l'ammonizione, continuava, quindi in quel momento ho preferito toglierlo, non è successo assolutamente niente. Anzi, mi dispiace perché comunque Alvaro ha fatto una bella partita tecnicamente, non era riuscito a fare gol, però stasera è stato bello vederlo giocare, come veder giocare tutta la squadra". Nella conferenza stampa dopo le interviste televisive, poi, spiega meglio cosa è accaduto con l'attaccante spagnolo: "Sapevo che avrebbe avuto quella reazione. Era nervoso e gli ho detto 'ti ho tolto sennò prendevi un'altra ammonizione'. Lui mi ha detto: 'Non ho fatto niente'. E io: 'Ho capito che non hai fatto niente, ma che ne so'. Poi si è calmato e non è successo niente". Il discorso passa quindi alla prestazione di Bentancur: "E' un giocatore che, insieme a Locatelli, fa molta qualità e quantità. Deve solo migliorare nella visione periferica del gioco perche gioca troppo sul corto e invece un centrocampista deve saper affrontare ogni tipo di giocata anche per favorire i movimenti delle punte".

L'attacco della Juventus

Allegri analizza anche i movimenti dell'attacco: "Nella fase di costruzione i tre davanti, sotto Morata, hanno libertà di muoversi. Magari Kulusevski è un po' più bloccato perché in quella zona ci gioca abbastanza Dybala; Bernardeschi ha più raggio d'azione, quindi partendo da esterno e venendo dentro, poi attacca all'esterno, Berna sta crescendo molto, ma credo siamo solamente all'inizio. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti, ma stasera importante vincere e giocando con questa testa, giocando 90 minuti aggredendo la partita".