Cuadrado non molla lo scudetto: "La Juve deve crederci"

TORINO - "Il gol? Stamattina avevamo provato i calci d'angolo. Io volevo fare come ci aveva chiesto il mister, e cioè tirare forte sul primo palo e poi invece è andata dentro, grazie a Dio". Juan Cuadrado , autore della rete del vantaggio della Juventus, direttamente dalla bandierina, nel match vinto poi 2-0 contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Anche quello contro la Fiorentina era un cross. Se provo di più i gol da corner o i balletti quando esulto? Tutti e due... Ma il balletto mi viene meglio ", afferma l'esterno colombiano ridendo.

Cuadrado sulla lotta Scudetto

"Se sto diventando un regista perché tocco molti palloni? Giocando più basso ho una visione migliore del campo. Io cerco di fare al meglio quello che mi chiede il mister, cercare le punte ed aprire il gioco, e piano piano lo stiamo facendo. Stiamo lavorando tanto sull'ampiezza di gioco, sul muovere rapidamente la palla, stiamo cercando di fare le cose per il bene della squadra. Come vive la Juve il distacco dalla lotta Scudetto? Noi dobbiamo crederci fino alla fine. Io sono uomo di fede e ci credo ancora. Sta a noi combattere in ogni partita, a credere nell'impossibile e cercare di avvicinarci a chi è avanti a noi".