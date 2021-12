Juve, Allegri: "Vedo la luce in fondo al tunnel. Bologna? Dybala non ci sarà"

TORINO - "La squadra ha lavorato bene. Dybala non sarà a disposizione. Chiesa e Danilo stanno lavorando bene ma non ci saranno neanche loro. Chiellini difficilmente partirà con noi ma gli altri sono tutti arruolabili. Locatelli ? Ha avuto un paio di giorni così così, vediamo oggi come sta. Kulusevski ? Non ha i 90 minuti nelle gambe perché ha perso un po' di peso ma averlo in panchina è già importante e sarà un cambio che mi servirà". Sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Bologna al Dall’Ara, in programma sabato alle ore 18:00. Il tecnico bianconero è poi tornato su Dybala : "Non ha niente, però col Malmo era affaticato e a Venezia stessa cosa. Non voglio rischiarlo soprattutto perché non si è allenato con la squadra, vedremo col Cagliari".

"Mercato? Ci pensa la società"

Sull'avversario Mihajlovic: "Bisogna prepararsi a una partita difficile, nei secondi tempi fanno molti gol e quindi vuol dire che sono in buona condizione fisica e mentale. Vengono da due sconfitte quindi non sarà assolutamente facile". Invece sul mercato: "Non ha senso parlarne ora che bisogna ancora giocare. Al mercato ci pensa la società, ma non è quello di gennaio che risolve il problema realizzato della squadra. Bisogna migliorare, essere più cinici davanti"

"Alex Sandro o Pellegrini? Dovrò valutare"

Allegri ha poi parlato della fascia sinistra, con Pellegrini che sta insidiando il posto da titolare di Alex Sandro: "La sta vivendo serenamente. Domani dovrò valutare perché Alex ha fatto un paio di allenamenti differenziati, domani deciderò". Sui suoi dubbi in attacco: "Devo valutare se giocherà Kean o Morata, c’è anche Kaio Jorge che a Venezia ha fatto una buona partita".

"Crisi? Vedo la luce in fondo al tunnel"

Allegri ha poi parlato della crisi di risultati della Juventus in campionato, reduce dal pareggio contro il Venezia: "Vedo la luce in fondo al tunnel. In questo momento che mancano i risultati bisogna lavorare per ribaltare le cose. Bisogna lavorare perché abbiamo una squadra con poca esperienza nel vincere: se saremo bravi accorceremo le distanze. Dispiace avere meno punti di quanti ne potevamo avere, perché abbiamo fatto solo due punti su quindici a disposizione con Udinese, Verona, Empoli, Sassuolo e Venezia. Abbiamo avuto alti e bassi in partite fatte con un certo livello di attenzione ma alcune volte siamo scivolati. È questione di tempo, bisogna lavorare". Sulla classifica: "Non ho fatto ragionamenti sulla quota Champions. Adesso dobbiamo pensare a queste due partite e vedere come giriamo, poi dopo dobbiamo farci trovare pronti a gennaio dove abbiamo subito Napoli e Roma chee sono due passaggi importanti".