Szczesny: "Juve, giochiamo con la puzza sotto al naso"

TORINO - "Abbiamo lavorato ma credo ci sia ancora tanto da migliorare, nella fase difensiva e anche di più in avanti perché ogni tanto sull'1-0 ci troviamo troppo bassi, magari perché ci sentiamo un po' comodi e non va bene". Sono le parole di Wojciech Szczesny a Dazn dopo la vittoria della Juve contro il Cagliari .

Le parole di Szczesny

Il portiere della Juve non nasconde le lacune dei bianconeri: "Nel lungo periodo non va bene perché si gioca sempre con la puzza sotto al naso, e non mi piace. Oggi, però, abbiamo portato a casa un risultato molto, molto importante. E' successo tante volte, anche a Venezia. Nel secondo tempo giochiamo bassi, ma tocca a noi perché non si può abbassare il livello di energie e concentrazione. Oggi ci è andata bene, a Venezia abbiamo preso gol" ha aggiunto l'ex romanista. Infine, Szczesny, decisivo su Joao Pedro nella ripresa, si è dato un voto per la parata: "Sei. Era abbastanza centrale".