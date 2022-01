La Juve, in una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la positività al Covid di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è l’unico del gruppo squadra attualmente positivo dopo la guarigione di Pinsoglio. Ramsey, che non gioca una partita in campionato con i bianconeri di Allegri dallo scorso settembre, è in uscita: l’unico destino possibile sembra essere il ritorno in Premier League, con Newcastle e Crystal Palace a guidare la lista delle pretendenti.