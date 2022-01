Perin e la prima finale Juve: Allegri si fida

Tocca dunque a Mattia Perin, questa sera. Palcoscenico d’eccezione, San Siro. Avversario blasonatissimo, l’Inter. Altissima posta in palio: il primo titolo della stagione. Il portiere è carico, è deciso. Sarà chiamato in causa per la 14a volta alla Juventus: le precedenti tredici presenze sono divise tra questa stagione (spicca anche il debutto in Champions League, contro il Malmoe) e l’annata 2018-19, quando era appunto stato appena acquistato per 12 milioni di euro più bonus salvo poi esser ceduto l’anno successivo a seguito del ritorno di Gigi Buffon.