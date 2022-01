Juve, Del Piero: "Chiesa tornerà presto in forma"

L'ex attaccante e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione figurine Panini "Calciatori 2021-2022": "Faccio un grande in bocca al lupo a Chiesa, sia come ragazzo che come famiglia, ma anche come ambiente, credo che abbia tutte le carte in regola per tornare in formissima e relativamente presto. La medicina si è evoluta, questi infortuni possono essere assimilati in minor tempo rispetto al passato. Mancherà alla Juve e a tutti noi, alla nazionale, oggi deve solo pensare a star bene, ha un'età e una struttura fisica per poter recuperare presto".