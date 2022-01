Juve, De Ligt: "Ronaldo ci è mancato, ma ora abbiamo Dybala"

TORINO - "Io sono giovane, ma ho già giocato 250 partite. Noi giovani cresciamo quando giochiamo tante partite, queste gare sono importanti per noi per acquisire esperienza. Dobbiamo migliorare ancora, ma l’importante era vincere". Nonostante l'età De Ligt fa valere il carisma e parla da veterano dopo la vittoria conquistata dalla Juve contro l'Udinese. "Noi dobbiamo pensare solo a crescere come squadra, lo stiamo facendo piano piano, i risultati stanno arrivando ma dobbiamo crescere ancora perché la squadra è molto giovane" ha aggiunto a Sky.