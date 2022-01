Juve, Locatelli e una missione: riprendersi San Siro

TORINO - Cinque anni e tre mesi dopo, Manuel Locatelli torna a Milano per riconquistare San Siro. Il San Siro rossonero, per la precisione: quello che aveva conquistato diciottenne il 22 ottobre 2016, quando con un gran destro in diagonale aveva battuto Gigi Buffon e firmato la vittoria del Milan sulla Juventus campione d’Italia, in carica e futura, di Massimiliano Allegri. Un gol che seguiva un percorso carico di promesse nel settore giovanile, un esordio precoce in prima squadra l’anno prima e un inizio di stagione eccellente da titolare: un gol che sembrava sancire come il Milan avesse trovato un pilastro della propria ricostruzione. Non andò così: troppo presto, probabilmente, perché Locatelli potesse sostenere quel peso. E così in meno di due anni perse lo stadio che aveva conquistato.