Pagelle Juve, Morata spento. Per Dybala nemmeno un tiro

De Sciglio 6.5

Non ha il passo di Leao e buon per lui che il portoghese limiti al massimo le sue progressioni, che lasciano l’ex milanista sul posto. Pennella sulla testa di Morata la migliore occasione della Juventus dopo 50 minuti, ma il compagno non la sfrutta. Cresce tantissimo nella ripresa.

Rugani 6.5

Sesta partita consecutiva tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Avebbe dovuto rifiatare, visto che dal 6 gennaio è rimasto in campo per 480’, ma De Ligt ha avuto un problema gastrointestinale e finisce in panchina. Così tocca ancora a Rugani che, nelle gerarchie di Allegri, sembra il titolare. E in effetti gioca da titolare.

Chiellini 7.5

Solito, indomito combattente che mette un piede ovunque. Anche su un tiro di Theo che andava dritto dritto in porta, salvando un gol fatto. Annichilisce Giroud.

Alex Sandro 6

Dopo il buon test di Coppa Italia, Allegri lo conferma titolare. Nel duello tutto brasiliano con Messias, conquista una sicura vittoria.