Vlahovic, gol e linguaccia. Del Piero: “Impari in fretta!”

Dusan Vlahovic come…Alessandro Del Piero. Alla leggenda bianconera non è sfuggita la linguaccia sfoggiata dal nuovo bomber di Allegri dopo il gol al Verona. “Dusan, impari in fretta!” ha scritto l’ex numero 10 della Juve in una storia su Instagram ricordando i fasti di quel gesto diventato celebre grazie a una punizione capolavoro messa a segno contro l’Inter. Il colpo di mercato della società bianconera ha sbloccato il risultato al 13’ con un pallonetto splendido su assist ancora più virtuoso di Dybala, il raddoppio lo ha invece firmato l’altro acquisto Zakaria.