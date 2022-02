Morata: "Vlahovic uno dei più forti al mondo, alla Juve sto bene"

TORINO - La Juve torna a sorridere con il 2-0 sul Verona e anche Alvaro Morata che seppur non andato a segno ha trovato gloria nella serata dell'Allianz Stadium con l'assist per il raddoppio di Zakaria. Al termine della gara l'attaccante spagnolo, alla domanda e ai complimenti di Barzagli su Dazn, ha risposto: "Sì, grazie, sono contento di vederti anche se in tv. Sono contento perchè abbiamo ritrovato un po' quello che ci mancava, essere alla Juve, queste sensazioni, questa positività, questa carica, sono contento perchè alla fine io ho passato l'ultimo mese senza sapere cosa succedeva, finchè il mister e la società mi hanno detto che avevano tanta fiducia in me e questo è importante. Si vede che uno sta anche più tranquillo, è più sereno e più carico soprattutto". Un mese difficile che Morata sembra essersi lasciato alle spalle: "Quello che è successo è successo, io sono qua. Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche oggi i tifosi, quando mi hanno sostituito, avevo bisogno anche di questo e sono molto contento per i tre punti, per la partita e soprattutto per la solidità che abbiamo dimostrato oggi". E larrivo di Vlahovic più che disturbarlo, lo esalta: "Io ho quasi 30 anni e la società ha preso uno degli attaccanti più forti al mondo, un giocatore che può avere una carriera meravigliosa, sono contento perchè sa giocare anche con i compagni, con Dybala ha una buona intesa. Mi piace anche il ruolo dove ho giocato oggi, ho più spazi. Io sono contento di stare alla Juve e sono pronto anche ad andare in panchina, questo vuol dire essere squadra".